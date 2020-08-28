Tiyatro oyuncusu Beyza Birgen, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
Tiyatro oyuncusu Beyza Birgen, dün Sakarya'ya bağlı Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Birgen’in cenazesi bugün Kocaali’de toprağa verildi.
Beyza Birgen'in ölüm haberi, 15 yıldır görev yaptığı Oyuncu Tayfası tiyatro grubunun sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyuruldu:
"Öğretmenimiz Beyza Birgen elim bir trafik kazası sonucu malesef hayatını kaybetti.15 yıldır bu yolda elele yürüdüğümüz bize; dost, abla, kardeş, aile olan değerli oyuncumuzu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Beyzamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz."
Kadıköy Tiyatrolar Platformu tarafından yapılan açıklamada ise, "Değerli meslektaşımız Beyza Birgen’i elim bir trafik kazası sonucu kaybettik. Tüm yakınlarına, sevenlerine sabırlar ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Sanatçı Birgen için 3 Eylül Perşembe günü 1001Sanat bahçesinde anma merasimi yapılacak.
Video Haberler
- Navtex ilan edilen bölgede tehlikeli gerginlik
- 400 yıllık tarihi köprü iş makineleri tarafından yıkıldı
- AKP'liler birbirine girdi
- Bir kadın cinayeti daha son anda önlendi!
- AKP'li Ünal'dan bir garip 30 Ağustos açıklaması
- Mısıroğlu'nu eleştirdiği görüntüler yeniden gündem oldu
- 17 kişinin bulunduğu 50 metrelik yat alev alev yandı
- İşte felaketin boyutunu gösteren fotoğraf!
- Kayışdağı'nda orman yangını
- Karadeniz'de keşfedilen gazla ilgili yeni gelişme