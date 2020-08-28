Tiyatro oyuncusu Beyza Birgen, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti

28 Ağustos 2020 Cuma, 16:58

Beyza Birgen'in ölüm haberi, 15 yıldır görev yaptığı Oyuncu Tayfası tiyatro grubunun sosyal medya hesabından şu ifadelerle duyuruldu:

"Öğretmenimiz Beyza Birgen elim bir trafik kazası sonucu malesef hayatını kaybetti.15 yıldır bu yolda elele yürüdüğümüz bize; dost, abla, kardeş, aile olan değerli oyuncumuzu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Beyzamıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz."

Kadıköy Tiyatrolar Platformu tarafından yapılan açıklamada ise, "Değerli meslektaşımız Beyza Birgen’i elim bir trafik kazası sonucu kaybettik. Tüm yakınlarına, sevenlerine sabırlar ve başsağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sanatçı Birgen için 3 Eylül Perşembe günü 1001Sanat bahçesinde anma merasimi yapılacak.