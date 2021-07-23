Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu
Adıyaman'da bir kişi serinlemek için girdiği Atatürk Barajı Gölü'nde boğuldu.
Olay, Adıyaman merkez Kızılcapınar köyü bölgesinde meydana geldi. Serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne giren Mustafa Kalkan (18) isimli genç bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları durumu 112 ekiplerine bildirdi.
CANSIZ BEDENİNİ DALGIÇLAR BULDU
Olay yerine
jandarma ekipleri ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen dalgıç ekipleri bir süre sonra Mustafa Kalkan’ın cansız
bedenine ulaştı. Mustafa Kalkan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma
sürdürülüyor
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