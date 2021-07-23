Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

23 Temmuz 2021 Cuma, 22:07

Olay, Adıyaman merkez Kızılcapınar köyü bölgesinde meydana geldi. Serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne giren Mustafa Kalkan (18) isimli genç bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşları durumu 112 ekiplerine bildirdi.

CANSIZ BEDENİNİ DALGIÇLAR BULDU

Olay yerine jandarma ekipleri ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen dalgıç ekipleri bir süre sonra Mustafa Kalkan’ın cansız bedenine ulaştı. Mustafa Kalkan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor

