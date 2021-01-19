Tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran hayatını kaybetti

19 Ocak 2021 Salı, 16:02

Oyuncu, tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran, 64 yaşında hayatını kaybetti.

Sanatçının hayatını kaybettiği haberini Oyuncular Sendikası sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu:

"Üyemiz Bülent Yıldıran hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağolsun"

Üyemiz Bülent Yıldıran hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımuz sağolsun ??#BülentYıldıran pic.twitter.com/ouJ6dSUQj5 — Oyuncular Sendikası (@oyuncusendika) January 19, 2021

Sanatçı dostları ve yakınları da, Yıldıran’ın ölüm haberinin ardından sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi.

Yekta Kopan: Bir isim daha kayıp gitti. Canımız Bülent Abimize de veda etmişiz. Başımız sağ olsun.

Bir isim daha kayıp gitti. Canımız Bülent Abimize de veda etmişiz. Başımız sağ olsun. #bülentyıldıran https://t.co/rfXntdEeL5 — Yekta Kopan (@yektakopan) January 19, 2021

Levent Yıldız: Bülent Yıldıran ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim.Yıllarca birlikte çalışma şansına eriştiğim bu büyük isim, Türkiye'nin en yetenekli sanatçılarındandı. Hep alçak gönüllü, hep neşeli, hep pozitifti. Seni daima içimizi ısıtan bir tebessümle hatırlayacağız Bülent Abi

Bülent Yıldıran ağabeyimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim.Yıllarca birlikte çalışma şansına eriştiğim bu büyük isim, Türkiye'nin en yetenekli sanatçılarındandı.

Hep alçak gönüllü, hep neşeli, hep pozitifti.

Seni daima içimizi ısıtan bir tebessümle hatırlayacağız Bülent Abi https://t.co/LD5YSPRVU2 — Levent Yıldız (@leventydz) January 19, 2021

Yasemin Göksu: Büyük kayıp... Tüm ailesine meslekdaşlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Devri daim, ruhu şâd olsun.

Büyük kayıp... Tüm ailesine meslekdaşlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Devri daim, ruhu şâd olsun.#BülentYıldıran https://t.co/KwINTwXiVD — yasemin göksu (@yasgoksu) January 19, 2021

Eren Aysan: Ast denilince ilk akla gelen isimler arasındaydı. Ustalığı sahnedeki doğallığını kaybetmeyişindendi. İnce esprileriyle hepimizi kırıp geçirirdi. Bugün aramızdan ayrıldı, çok erken oldu. Hoşça kal Bülent Abi.

Ast denilince ilk akla gelen isimler arasındaydı. Ustalığı sahnedeki doğallığını kaybetmeyişindendi. İnce esprileriyle hepimizi kırıp geçirirdi. Bugün aramızdan ayrıldı, çok erken oldu. Hoşça kal Bülent Abi. #BülentYıldıran pic.twitter.com/AT9bpmJbJk — eren aysan (@tekirkedi) January 19, 2021

BÜLENT YILDIRAN KİMDİR?

Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu Bülent Yıldıran 8 Temmuz 1957 tarihinde doğdu. Oyunculuğa Tiyatro Halkevleri’nde amatör olarak başladı. 1977 yılında ilk profesyonel deneyimini Öncü Sahne’de yaşadı. Daha sonra Ankara Halk Tiyatrosu, Sanat Evi, banka tiyatroları, Ali Hürol Tiyatrosu, Ankara Komedi Sahnesi, Kaktüs Kabare, Ankara Ekin Tiyatrosu gibi tiyatrolarda hem oyunculuk hem de rejisörlük yaptı.

Tiyatro oyunculuğu yanı sıra birçok film ve dizide oynadı. TRT ve özel televizyonlarda birçok dizi, gençlik programları, çocuk programları ve müzik-eğlence programları yaptı. Ayrıca birçok karaktere ses verdi.

Rol aldığı bazı tiyatro oyunları:

Ödenmeyecek, Ödemiyoruz !

Azizname

Yarasa

Beş Para Etmez Varyete

Tesadüfen Kadın

Dar Ayakkabıyla Yaşamak

Bir Valize Ne Sığar Ki?

Rol aldığı film ve diziler: