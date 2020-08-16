16 Ağustos 2020 Pazar, 06:00

Uzun bir aradan sonra nihayet perdeler açılmaya başladı. Neredeyse altı aydır bugünü dört gözle bekliyorduk. Kapalı bir salonda oyun seyretmenin tedirginliği tabii ki vardı. Bir de salonun kapısında ateş kontrolü yapılmayınca ve dezenfektan da göremeyince tedirginlik arttı. Salonun yarısı doluydu.

Alınan önlem bir koltuk aralık bırakmaktı ama boşluklar olunca herkes iki koltuk aralık bırakmayı tercih etti. Bendeki tedirginlik oyun başlayana kadar. Oyun başlayınca içim kıpır kıpır. Oyun da kıpır kıpır...

Okan Bayülgen’in yazdığı ve yönettiği oyun, adı gibi tam bir kabare. En sevdiğimden, bol şarkılı, oynamalı. Uzun süredir sahnelenen “Harem Kabare”nin oyuncu kadrosu bir kişi dışında değişmiş. Oyunun başında konuşma yapan Bayülgen de “Arada bazı kızları yitirdik ve yeni bir kadro kurduk” diye başladı söze...

Bayülgen, “Yeni kadromuzla beraber sizlere ilk oyunumuzu oynayacağız. Dolayısıyla bazı küçük hatalar olabilir. Hoşgörürseniz seviniriz” dedi. Boşuna değil, yılların oyuncusu, önceden uyarıyor. Ama ilk oyunun günahı olmaz. Ufak tefek aksilikler olsa da eğlenceli bir oyun seyrettik. Özellikle “Hu” karakterini canlandıran oyuncunun sesi ve söylediği şarkılar alkışın en büyüğünü hak ediyor.

Bayülgen, “Bu kadar seyircinin gelmesi beni şaşırttı ve çok mutlu etti. Ben kimse gelmez sanıyordum. Zaten biliyorsunuz eğlenmeye ara vermemiz gerekiyor diye bir açıklama da geldi. Dolayısıyla eğleneni fena yaparım. Ama biz yine sizlere güzel hikâyeler anlatacağız, şarkılar söyleyeceğiz hep beraber. Bu oyun fedakâr, güçlü kadınlarımıza bir güzelleme. Beraber skeçler izleyeceğiz. Belki bazılarınız bu kadınlarla özdeşleşeceksiniz ama benimle kimse özdeşleşmek istemeyecek çünkü berbat bir adamı oynuyorum” diyor ve ekliyor: “Bodrum daha tehlikeli, orada virüs bulaşabilir. Tiyatrodan vazgeçmeyin, tiyatrodan korkmayın.”

4 KADININ HİKÂYESİ

Oyunda 4 kadın ve bir adamın hikâyesi anlatılıyor. “Fu” adlı karakterin yaptığı dört evlilik ve geride kalan 4 kadın. Ne adam vazgeçebilmiş ne de kadınlar. Hepsi birbirinden çok farklı karakter, biri sıkıcı akademisyen, organikle kafayı bozmuş seramikçi, alkolik bir program tasarımcısı lise mezunu seks ve alışveriş manyağı bir kadın. Ortak noktaları ise “Fu”... Oyunda Ceren Taşçı, Zeynep Köse, Deniz Bolışık, Ödül Turan, Gizem Dinç, Aybüke Albere ve Okan Bayülgen rol alıyor. Bu eğlenceli oyunu kaçırmayın ve tiyatrodan vazgeçmeyin.