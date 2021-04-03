Tiyatrolar yaşasın diye acil çağrı!

Tiyatro Kooperatifi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü aracılığıyla İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları Yönetimi ve Araştırma Merkezi işbirliği ve Tiyatro Kooperatifi ortağı tiyatroların katılımıyla yaptığı akademik araştırmanın ara raporundan veriler paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00
Tiyatrolar yaşasın diye acil çağrı!
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Kalıcı çözümler üretilmediği takdirde kayıpların telafisinin on yıllar süreceğine dikkat çeken Tiyatro Kooperatifi, özel tiyatrolar için harekete geçilmesi çağrısını yineledi. Kooperatif ortakları, devletten ve yerel yönetimlerden mevzuat düzenlemeleri, depo, ofis, nakliye, iletişim, kira, ücretsiz sahne tahsisi, bilet satın alma; özel sektörden sponsorluk ve tanıtım; seyirciden ise çevrimiçi gösterimlere katılım konusunda destek bekliyor. 


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