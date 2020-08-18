tiyatroperaevinizde ‘Dobrinja’da Düğün’ adlı oyun ile devam ediyor!

18 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Rant uğruna boşaltılan Tiyatro Pera artık Şişli’de harikalar yaratmaya devam ediyor.

Eski sahnesinde 2006’da seyrettiğim ve beni çok etkileyen, “Dobrinja’da Düğün” adlı oyunu çevrimiçi tekrar seyrettim.

Saraybosna yıl 1993...

Melisa, Senija, Asım, Bego, Slobodan, Jasna... Savaşın ortasında iki alie... Yok olan yaşamların tarihi bir anlatısı gibi...

Yazan, yöneten ve oynayan Nesrin Kazankaya yine tarihi insan yaşamlarına dokunuyor.

Dobrinja’da Düğün’ün yapısı sağlam bir dramaturjiye oturtulmuş, Balkan ruhunun, iç savaşın canlandırıldığı bir içerikle çıkıyor karşımıza...

Oyun, Yugoslavya İç Savaşı’nın ikinci yılında geçer. Dobrinja Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’nın bir mahallesi. Kent Sırp kuşatması altında. İki günlük bir ateşkes ilan edilmiş. Yıkıntılar arasında yan yana evlerde yaşayan iki aile, evin yıkılmaktan kurtulmuş küçük bahçesinde, gece bir düğün yapacaklar. Düğün, kendi yaptıkları canlı müzikle, dansla, yoksunluk içinde hazırlanmış bir sofrayla kutlanıyor. Hazırlıklarla geçen sabah, öğleden sonra ve düğünle sonlanan akşam, savaşın içinde bir günün trilogyasını oluşturuyor. Bu zaman kesitinde, savaşta yaşanan acılar, ölümler, kırık hayatlar, kayıp aşklar ve savaşla yitirilen insani değerler sorgulanıyor.

Sonuç, bu insanların savaşa rağmen müzikle, dansla buluşturdukları umutları, tutkuları, direnişleri, varoluşlarının tek dayanağı...

Oyunda Başak Meşe, Nihat İleri, Levent Öktem, Zeynep Özden ve Kayhan Teker rol alıyor.