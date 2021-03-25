TJK'de 4. Serdal Adalı dönemi
Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) olağan genel kurulunda başkanlığa bir kez daha Serdal Adalı seçildi.
2012-2013, 2013–2015 ve 2018-2021 dönemlerinde başkanlık yapan Adalı, 3 yıl daha görevini sürdürecek. TJK'nın Polat Renaissance Hotel'de yapılan genel kurulunda 108 üye oy kullandı. Bir diğer başkan adayı Cüneyt Çalıcıoğlu ile birlikte yarışa giren Adalı, 63 oy alarak 4. kez Türkiye Jokey Kulübü başkanı seçildi. Çalıcıoğlu'na ise 42 oy çıktı. 3 oy ise geçersiz sayıldı.
Adalı'nın yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Adil Mert Kaya, Ahmet Özbelge; Tuban İzzet Aksoy, Şükrü Erdem, Hakan Yücetürk, Gülnur Gülerce, Yedek Üyeler: Can Güven, Yüksel Göktürk, Kerem Alkan, Selman Taşbek, Faruk Tınaz.
ELBİRLİĞİYLE ÇALIŞACAĞIZ
Türkiye Jokey Kulübü Başkanlığı görevine 4. kez seçilen Serdal Adalı, “Kulübümüz birlik ve beraberliğin hakim olduğu bir seçim sürecini geride bıraktı. Bundan sonra elbirliğiyle camiamız için çalışma zamanıdır. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
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