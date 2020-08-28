TKH: Ebru Timtik’in ölümü siyasi bir cinayettir!

28 Ağustos 2020 Cuma, 11:51

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) adil yargılanma talebi ile 238 gündür ölüm orucunda olan avukat Ebru Timtik’in hayatını kaybetmesinin ardından bir açıklama yayımladı.



“Ebru Timtik’in ölümü siyasi bir cinayettir!” başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Adil yargılanma hakkı için 238 gündür ölüm orucunda olan avukat Ebru Timtik yaşamını yitirdi. Ebru Timtik’in yaşamını yitirmesi, adil yargılanma talebine ve yaşam hakkına gözlerini kapatan gerici rejimin insan düşmanı ve faşizan karakterini gözler önüne sermiştir.

Ebru Timtik’in ölmesi, siyasi bir cinayet olarak AKP iktidarının suç defterine yazılmıştır!

Ebru Timtik gibi ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal’ın adli yargılanma talebi bir an önce karşılanmalı ve sağlık durumu nedeniyle tahliye edilmesi sağlanmalıdır.

Avukat Ebru Timtik’in yaşamını yitirmesi dolayısıyla yakınlarına, dostlarına ve ailesine başsağlığı diliyoruz.

Ülkemiz bu haksızlığı ve siyasi cinayeti unutmayacaktır!"