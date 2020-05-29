TL işlemlerini askıya alan 2 takas kuruluşundan yeni açıklama

29 Mayıs 2020 Cuma, 15:06

Clearstream Banking SA ve Euroclear Bank SA, ortak iletişim platformu üzerinden Türk Lirası takas işlemlerine devam edecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) geçen hafta iki yabancı şirketi TL işlem sınırlamasından muaf tuttuğunu açıklamıştı.

Clearstream'in internet sitesinde perşembe günü yer alan bilgilere göre "Bridge" üzerinden yapılan TL cinsi takas işlemleri 1 Haziran'da başlayacak.

İki takas kuruluşu 14 Mayıs'ta Bridge üzerinden yapılan TL işlemlerini askıya alma kararı almıştı.

BDDK bankaların, yurt dışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurt dışındaki şubeleri de dahil olmak üzere yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 0.5’i ile sınırlandırılmasına karar verildiği hatırlatmış, iki kurumu karardan muaf tutmuştu.