TL’deki erime sorunlu kredileri artıracak

14 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, TL’nin dolar karşısına tarihi dip seviyeye gerilemesinin bankaların kredi notu olumsuz olduğunu açıkladı.

Moody’s dün yayımladığı notunda, TL’deki uzun süreli zayıf seyrin muhtemelen sorunlu kredileri ve kredi kayıp karşılıklarını artıracağını, kârlılığı ve sermaye oranlarını düşüreceğini ifade etti.

Buna göre, TL’deki son dönemdeki zayıf seyir, koronavirüsle ilgili aksamaları daha da kötüleştirecek ve dış finansmanın azalma riskini kuvvetlendirecek. Nota göre, haziran ayı itibarıyla, Türk bankalarının kredilerinin yüzde 35’i başta dolar ve Avro olmak üzere yabancı para cinsinden.

TL’nin değer kaybının devam etmesi, döviz geliri olmayan ve tedbir almayan (unhedged) şirketlerin geri ödeme kapasitesini azaltacak.

Yatırımcıların Türkiye ile ilgili endişelerinin ve Türk bankalarının ödeme gücünün döviz finasmanına erişimi azaltmasını bekleyen Moody’s, bunun haziran sonunda 54 milyar dolarlık kısa vadeli döviz toptan refinansman ihtiyacı nedeniyle Türk bankalarının kırılganlığı olduğunu açıkladı.