TMMOB başkanı Koramaz’dan kıdem tazminatı tepkisi

24 Haziran 2020 Çarşamba, 02:00

TMMOB Başkanı Koramaz, yazılı açıklama ile kıdem tazminatının yerine “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” uygulamasının getirilmesine yönelik düzenlemeye tepki gösterdi. Türkiye’de her ekonomik kriz yaşandığında hükümetin aklına ilk gelen çözümün emekçilerin birikimlerine göz dikmek olduğunu kaydeden Koramaz, “Üretime değil, yurtdışı kaynaklı sıcak paraya dayanan ekonomimizin ihtiyacı olan sıcak para sağlanmadığında, çalışanların ücretlerine çeşitli isimler altında el koyuluyor. Bugünlerde hükümetin ‘İstihdam Kalkanı’ adı altında gündeme getirdiği ‘Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’ de emekçilerin kıdem tazminatına el koymaya yönelik girişimlerinden birisidir” dedi. Emekçilerin uzun yıllar içinde kazandığı ve hukuki güvenç altında aldığı bir hak olan kıdem tazminatının uzun süredir işverenler, IMF ve Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar ve sağ iktidarlar tarafından hedef gösterildiğine dikkat çeken Koramaz, “Hayatlarımızı kâbusa çeviren neo-liberal politikaların en önemli adımlarından birisi ‘Kıdem Tazminatının Fona Dönüştürülmesi’ projesidir. Neo-liberal politikaların toplumu ne denli savunmasız bıraktığını, neo-liberal politikalar uyarınca sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerini özelleştiren ülkelerin salgın döneminde yaşadıkları çaresizliği hepimiz artık daha yakından biliyoruz. Bütün bunları bile bile, emekçilerin güvencesini ellerinden almak istemek kelimenin gerçek anlamıyla emek düşmanlığıdır” dedi. Koramaz, ne ad altında olursa olsun emekçilerin alın terini gasp edecek, çalışanları güvensizleştirecek, esnek istihdam biçimlerini yaygınlaştıracak, işsizliği artıracak, ücretlerin düşmesine neden olacak uygulamalara sessiz kalmayacaklarını ve kıdem tazminatı hakkının ortadan kaldırılmasına, çalışanların emeklerine el koyulmasına izin vermeyeceklerini belirtti.