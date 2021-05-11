TMMOB: "İkizdere'de yandaş şirketin imzacılarını tarihe kara leke olarak düşüyoruz"
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, ZMO Rize Şube Başkanlığı'nın yandaş şirketin açıklamasına imza atmasını kınayarak disipline verdi.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), İkizdere'de taş ocağı projesini yürüten şirketi destekleyen ZMO Rize Şube Başkanlığı hakkında disiplin süreci başlatacağını duyurdu.
Ziraat Mühendisleri Odası, "ZMO Rize Şube Başkanlığı’nın görüşü ODA örgütümüzü bağlamamaktadır" dedi.
Yandaş şirketin açıklamasına imza atan kuruluşları tarihe kara bir leke olarak not düştüklerini belirten Ziraat Mühendisleri Odası, Rize İkizdere köylüsünün yanında olduğunu vurguladı.
"YAŞAM HAKKI İÇİN DİRENEN İKİZDERE KÖYLÜSÜNÜN YANINDADIR"
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'nın 11 Mayıs 2021 tarihli basın açıklamasının tamamı:
"Rize İkizdere`de yaşanan rant odaklı taş ocağı amaçlı doğa katliamı hakkında bugün ortak açıklama yaparak yandaş şirketi destekleyen 11 Sivil Toplum Kuruluşu (STK) arasında yer alan ZMO Rize Şube Başkanlığı’nın görüşü ODA örgütümüzü bağlamamaktadır. ODA’mız, Anayasanın 135. maddesi gereği kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütüdür. STK değil, kamu yararını gözeten ve bu doğrultuda çalışan bir demokratik kitle örgütüdür.
İmza metninin içeriğindeki haksız suçlamaları ve çirkin ithamları kabul etmiyor, imzacı kuruluşları kara bir leke olarak tarihe not düşüyoruz. ZMO Rize Şube Başkanlığı hakkında gerekli disiplin sürecinin işletileceğinin bilinmesini istiyoruz. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkezi ve ZMO örgütlülüğü doğası, yaşam alanı, yaşam hakkı için direnen Rize İkizdere Köylüsünün yanındadır. "
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