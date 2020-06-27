TMMOB Salda Gölü Raporu: Millet bahçesi için değil UNESCO için çalışın

27 Haziran 2020 Cumartesi, 06:00

150 sayfalık raporda özetle şu uyarılar yer aldı: “Göl, yaklaşık 2 milyon yıl önce çevreden gelen sular ve yüzey sularının toplanmasıyla oluşmuştur. Salda’yı besleyen akarsular ve derelere, bazıları yargı kararıyla durdurulmasına karşın su gelişini engelleyen gölet yapılması gölün yok olmasını ciddi olarak etkileyecektir.

Göl, madencilik faaliyetleri ve taşocakları ile kirletilmemeli ve yok edilmemelidir. Koruma statüleri değiştirilerek Salda Gölü’nde yapılaşmayı kolaylaştırıcı yeni statülerden tekrar mutlak korumacı statülere geri dönülmelidir.

Salda Gölü turizm baskısı ve ‘millet bahçesi’ projesiyle yok edilmemelidir. Bu amaçlı yapılaşma kamu yararına ve toplum çıkarına aykırıdır.”