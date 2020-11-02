TMMOB’den İzmir için “kaygıları azaltan” açıklama

02 Kasım 2020 Pazartesi, 18:34

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İzmir Şube Başkanı Alim Murathan, İzmir’de yaşanan depremin ardından kaygıları azaltacak bir açıklamada bulundu. Murathan yaptığı açıklamada, büyük depremlere neden olabilecek fayın tümüyle kırıldığını, bu nedenle daha büyük depremlerin yaşanmayacağı bilgisini paylaştı.

Murathan’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Bu deprem tuzla fay hattı üzerinde gerçekleşti. AFAD’ın verilerine baktığımız zaman 6,6 bir şiddette olduğunu öğrendik. Depremle birlikte fayın tümüyle kırıldığını düşünüyoruz. Fayın tümüyle kırılması İzmir için olumlu bir durum. Bu fay hattında artık daha büyük bir deprem gerçekleşeceğini düşünmüyoruz. Ancak artçı depremler olacaktır”

Açıklamayı sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, “İzmir Şube Başkanımız acılarımız içinde bize kaygıları azaltacak bir iyi haber vermiş” dedi.