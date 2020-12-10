TMSF satış ilanlarına devam ediyor

10 Aralık 2020 Perşembe, 09:17

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Yeşildağ Hayvancılık Gıda ve Tarım Ürünleri AŞ'nin sahip olduğu Yeşildağ Hayvancılık Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 31 milyon TL muhammen bedel üzerinden yapılacak ihaleye 25 Ocak 2021'e kadar teklif verilebilecek. İhale, 26 Ocak'ta yapılacak.

Yeşildağ Hayvancılık Ticari ve İktisadi Bütünlüğü; İzmir Tire'de çeşitli parsellerde bulunan dokuz adet taşınmaz ile bu taşınmazlar üzerinde bulunan ahır, depo ve idari binalar ile makine, ekipman, demirbaşlar, taşıtlar ve sözleşmelerden oluşuyor.

Son yayımlanan ilan ile Fon, Ekim ayının sonundan bu yana yedi varlığı satışa çıkarmış oldu.

Son verilere göre fonun bünyesinde yer alan 804 şirketin 30 Eylül 2020 itibarıyla öz kaynak büyüklüğü 27,6 milyar lira, aktif büyüklüğü de 66,5 milyar lira seviyesinde.