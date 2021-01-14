TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’dan bankalara ‘yüksek faiz’ eleştirisi

14 Ocak 2021 Perşembe, 11:19

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, son dönemde bankaların uyguladığı yüksek kredi faizlerinin üretimin ve yatırımın önündeki en önemli engellerden biri haline geldiğini belirterek; bankaların, kredi faizlerini maliyetlerindeki artışın çok üzerinde artırarak büyümeye köstek oldukların söyledi.

"Reel sektöre sırtınız dönmeyin" diyen Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Son dönemde bankaların uyguladığı yüksek kredi faizleri, üretimin ve yatırımın önündeki en önemli engellerden biri haline gelmiştir. Kredi faizlerinin geldiği seviye, dünya genelindeki düşük faiz ortamına uymamaktadır ve girişimcilerimizin küresel rekabette ayakta kalmalarına engel oluşturmaktadır" dedi.

"Reel sektör üzerindeki finansman yükü azaltılmalıdır" diyen Hisarcıklıoğlu, "Enflasyonun ve faiz oranlarının makul bir düzeye gelmesi için makroekonomik dengelerin gözetilmesine ihtiyaç vardır. Öte yandan kredi faizleri konusunda bankalardan daha sorumlu bir yaklaşım da bekliyoruz. Zamanında faiz indiriminde zorluk çıkaran bankalar, iş faiz artırımına geldiğinde gayet hızlı hareket edebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Bankaların kredi faizlerini, maliyetlerindeki artışın çok üzerinde yükselttiklerini belirten Hisarcıklıoğlu, "Büyümeye destek değil köstek oluyorlar. Bankalar, faizleri kolayca artırma alışkanlarına son vermeli ve sadece kendi gelirleri odaklı düşünmeyi bırakıp, ellerini taşın altına koymalılar" dedi ve ekledi:

"Bankalarımıza seslenmek istiyorum; reel sektöre sırtınızı dönmeyin, hep bana olsun demeyin. Özellikle üretim, yatırım, ihracat yapanları ve istihdam sağlayanları özenle değerlendirin. Rekabetçi firmalarımızı ve girişimcilerimizi destekleyelim ve ayakta tutalım ki, büyüme ve ihracat kapasitemizi koruyalım ve sağlıklı şekilde artıralım."

Kaynak: Reuters