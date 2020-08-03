Tofaş 150 milyon Avro’luk yatırım yapacak

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 12:30

Tofaş, 2020 yılının ilk altı aylık dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Binek ve hafif ticari araç üreticisi şirket, yılın ilk yarısında Bursa’da yer alan fabrikasında üretimini gerçekleştirdiği 84 bin 500 aracı banttan indirerek otomotiv sanayi üretiminin yüzde 16’sını karşılarken, ürettiği araçların 48 bin 200 adedini ihraç etti. Tofaş’ın ilk altı aylık gelirleri 7.5 milyar TL oldu. Aynı dönemde net karı ise 634 milyon TL’ye ulaştı.

Tofaş Üst Yöneticisi (CEO) Cengiz Eroldu, “Planlarımızı uzun vadeli yapıyoruz. Koronavirüsün risklerinin devam etmesine ve ihracatımızın önemli bir bölümünü gerçekleştirdiğimiz Avrupa’da pazarın eski haline dönmesinin zaman alacak olmasına rağmen yatırımlarımıza ve yeni ürün çalışmalarımıza ara vermedik. Yılın ilk altı ayında 50 milyon Avro yatırım gerçekleştirdik. Yıl sonuna değin toplam 150 milyon Avro’luk yatırım planlıyoruz” dedi.

FİAT LİDERLİĞİNİ KORUDU

Fiat’ın yılın ilk yarısında da Türkiye’nin en çok tercih edilen markası olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Cengiz Eroldu, “Tofaş’ta ürettiğimiz Egea, Doblo ve Fiorino modellerimizle iç pazarda başarılı sonuçlarımızı devam ettiriyoruz. 2019 yılını lider kapatan Fiat, yılın ilk altı ayında 39 bin 557 adet binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi ve tek başına yüzde 15,6 pazar payı elde etti. Böylece Fiat markası yılın ilk yarısında da Türkiye’nin tercihi olmayı sürdürdü. Başarısında Tofaş Ar-Ge’nin önemli pay sahibi olduğu Egea yine ülkemizin en çok tercih edilen modeli oldu” dedi.

Alfa Romeo ve Jeep markalarının ise daralan pazarda satış hacimlerini korurken, pazar paylarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45 artırdığına dikkat çeken Eroldu, “Türkiye’de temsil ettiğimiz Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo ve Jeep markalarının satışları 41 bin 115 adet ile Türkiye otomotiv pazarının yüzde 16,2’sini oluşturdu. Yıl sonunda pazarın 600-640 bin adet civarında kapanmasını öngörüyoruz. Yılın geri kalanında içinde bulunduğumuz şartlarda yine en iyi sonuçları almak için çalışmaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

DİJİTALLEŞMEYE ODAKLANDI

Koronavirüs salgınıyla birlikte önemli bir süreç yönetimi de gerçekleştirdiklerini söyleyen Cengiz Eroldu, şöyle devam etti: “İlk olarak fabrikamızda koruyucu önlemleri hızla devreye aldık. Böylece, çalışanlarımızın sağlığını riske atmayarak üretim hatlarımızı ve ofislerimizi sosyal mesafeye uygun şekilde yeniden düzenledik. Üretime ara verdiğimiz dönemde çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla sağlık ekipmanları ürettik. Tofaş Ar-Ge desteğiyle tasarladığımız sağlık ekipmanlarının şemalarını web sitemiz üzerinden paylaştık. Temsil ettiğimiz markaların garanti ve bakım sürelerini uzatırken; tüm bayilerde görüntülü görüşme, ücretsiz dezenfeksiyon, adrese teslim servis hizmetiyle dijitalleşmeye odaklanarak müşterilerimizin yanında olduk. Yakın zamanda ise Ar-Ge merkezimizde sürücüleri ve yolcuları virüsten koruyacak özel bir izolasyon sistemi de geliştirerek Fiat ve BiTaksi işbirliği çerçevesinde hayata geçirilen “Kabinli Taksi” uygulamasına önemli katkılar sunduk.”