TOGG’da üretimden sorumlu isim Murat Akdaş oldu

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nda (TOGG) üretim sorumluluğu Murat Akdaş’a verildi.

İHA
21 Eylül 2020 Pazartesi, 10:37
TOGG’da üretimden sorumlu isim Murat Akdaş oldu
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TOGG’da üretim sorumluluğu, otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Murat Akdaş’a verildi.

Son olarak, 1997 yılında çalışmaya başladığı Honda Türkiye’de Fabrika Direktörlüğü görevini yürüten Murat Akdaş, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren TOGG’da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapacak.

MURAT AKDAŞ KİMDİR?

Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği’nde tamamlayan Murat Akdaş, yüksek lisans  eğitimini de İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği  bölümünde gerçekleştirdi. Meslek hayatına 1991 yılında Pendik Tersanesi’nde Mekanik Montaj Kontrol Mühendisi olarak başlayan Akdaş, üç yıl boyunca bu görevi sürdürdükten sonra otomotiv sektörüne adım  atarak Türk Pirelli A.Ş.’de Kaizen Mühendisi olarak iki yıl boyunca  görev yaptı.

Honda Türkiye’deki kariyerine 1997 yılında kalite bölümünde  başlayan Murat Akdaş, bugüne kadar üretimin birçok farklı ve önemli  pozisyonunda yöneticilik yaptı. TOGG’da tüm üretim süreçlerinin  yönetiminde yer alacak Murat Akdaş ‘inşaat proje yönetimi, üretim  operasyonları, üretim mühendisliği, üretim kalitesi, malzeme yönetimi  ve çalışma ilişkilerinden sorumlu olacak.


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