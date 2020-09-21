TOGG’da üretimden sorumlu isim Murat Akdaş oldu
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nda (TOGG) üretim sorumluluğu Murat Akdaş’a verildi.
TOGG’da üretim sorumluluğu, otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Murat Akdaş’a verildi.
Son olarak, 1997 yılında çalışmaya başladığı Honda Türkiye’de Fabrika Direktörlüğü görevini yürüten Murat Akdaş, 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren TOGG’da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapacak.
MURAT AKDAŞ KİMDİR?
Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisliği’nde tamamlayan Murat Akdaş, yüksek lisans eğitimini de İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği bölümünde gerçekleştirdi. Meslek hayatına 1991 yılında Pendik Tersanesi’nde Mekanik Montaj Kontrol Mühendisi olarak başlayan Akdaş, üç yıl boyunca bu görevi sürdürdükten sonra otomotiv sektörüne adım atarak Türk Pirelli A.Ş.’de Kaizen Mühendisi olarak iki yıl boyunca görev yaptı.
Honda Türkiye’deki kariyerine 1997 yılında kalite bölümünde başlayan Murat Akdaş, bugüne kadar üretimin birçok farklı ve önemli pozisyonunda yöneticilik yaptı. TOGG’da tüm üretim süreçlerinin yönetiminde yer alacak Murat Akdaş ‘inşaat proje yönetimi, üretim operasyonları, üretim mühendisliği, üretim kalitesi, malzeme yönetimi ve çalışma ilişkilerinden sorumlu olacak.
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