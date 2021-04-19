TOKİ taksitlerine yüzde 20 indirim! Bakan Murat Kurum açıkladı

19 Nisan 2021 Pazartesi, 16:04

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "TOKİ'den konut-iş yeri satın alan ve taksitleri devam edenlere yönelik yüzde 20 indirim kampanyasını tekrarlıyoruz" diye konuştu.

Kurum'un paylaşımı şöyle:

- TOKİ'den konut ve iş yeri satın alan ve taksit ödemeleri devam eden vatandaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine, daha önce de düzenlediğimiz yüzde 20 indirim kampanyamızı bu yıl da tekrarlıyoruz.

- Kalan taksit sayısı 12’den fazla olan ve borcunun tamamını ya da yüzde 25’inden fazlasını peşin ödeyecek hak sahiplerine yüzde 20 indirim yapıyoruz. Vatandaşlarımız kampanyamızdan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecekler.

Yurttaşlar, kampanyadan 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında faydalanabilecek.