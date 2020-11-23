TOKİ'de aidatını ödeyemeyenin evi satışa çıkarılıyor!

23 Kasım 2020 Pazartesi, 15:03

CHP Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Fikret Şahin, TOKİ konutlarında oturan dar gelirli yurttaşların sorunlarını Meclis gündemine taşıdı.

Konut teslimlerinden sonra yöneticilik faaliyetlerinin özel şirketler aracılığıyla yapıldığını ve böylece konut sahiplerinden yüksek miktarda aidat talep edildiğinin altını çizen Milletvekili Fikret Şahin, ‘’Balıkesir başta olmak üzere ülkemizin birçok şehrinde inşa edilen TOKİ konutlarında ‘’yöneticilik’’ tartışmaları sıkça yaşanmaktadır. Dar gelirli vatandaşlarımızın konut sahibi yapılması amacıyla inşa edilen bu konutlarda, bugün 132 Türk Lirası ila 156 Türk Lirası arasında aidat toplanmaktadır. Fakat konut sahipleri ödedikleri yüksek aidatlar karşılığında yeterli hizmeti alamadıklarını; konutlarında çevre düzenlemesi yapılmadığını, bahçelerinin sulanmadığını, apartmanlarının temizlenmediğini ve dezenfekte işlemlerinin yapılmadığını ifade etmektedirler. Sadece Balıkesir’in Sındırgı İlçesinde bulunan 3 etaplı TOKİ konutlarında aylık 96 Bin TL aidat toplanıyor. Bu kadar para nereye harcanıyor? En ufak bir tereddüt göstermeden devletine güvenip TOKİ ile sözleşme yapan vatandaş, sözleşmeler kapsamında ağır bir yükün altında ezilmeye devam ediyor.’’ ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞ MUHATTAP BULAMIYOR, İCRALIK OLUYOR!"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde TOKİ konutlarının yöneticilik faaliyetlerinin özellikle İstanbul merkezli şirketler tarafından yönetildiğini ve bu açıdan TOKİ mağdurlarının muhatap bulamadıklarını ifade eden Şahin, ‘’Konutlar İstanbul merkezli şirketler tarafından yönetiliyor. Bu şirketlere her ay milyonlarca lira para aktarılıyor. Konut sahipleri ise 3 ay aidatlarını ödemedikleri takdirde haklarında yasal işlem başlatılıyor ve evleri yetkililer tarafından satışa çıkartılmaya başlanıyor. Ayrıca aidatlarını düzenli olarak ödeyen fakat karşılığında yeterli hizmeti alamayan konut sahipleri de evlerini kendi istekleriyle satışa çıkartıyor. TOKİ’den konut almış yüz binlerce dar gelirli vatandaşımız hükümet eliyle kaderleriyle baş başa bırakılmış. Dar gelirli vatandaşlarımızdan toplanan bu paralar aidat değil, düpedüz vurgundur.’’ dedi.

Şahin’in Bakan Kurum’a yönelttiği sorular şu şekilde;

-Türkiye çapında bugüne kadar inşa edilmiş ve yurttaşlara teslim edilmiş konutlar için 2020 yılında toplam ne kadar aidat toplanmıştır?

-Balıkesir merkezde ve Sındırgı ilçesinde bulunan TOKİ konutları için 2020 yılı Ocak-Ekim ayları arasında toplam ne kadar aidat toplanmıştır? Bu aidatların karşılığında konut sahipleri için hangi hizmetler verilmiştir? Bu konutlarda aidatını ödeyemeyen kaç hane bulunmaktadır? Bu hanelerden kaç tanesi hakkında yasal işlem uygulanmıştır?

-Türkiye çapında TOKİ konutlarının yöneticilik faaliyetlerini üstlenen kaç firma bulunmaktadır? Bu firmalar hangi kriterlere göre tespit edilmektedir? Söz konusu firmalar ülke çapında kaç konuta hizmet vermektedir? Bu firmalar 2020 yılı Ocak-Ekim ayları arasında toplam ne kadar aidat toplamışlardır?

-Ülkemiz genelinde son 5 yılda TOKİ projelerinden konut satın alıp, aidat borcunu ödeyemediği için hakkında yasal işlem başlatılan ve evi satışa çıkartılan yurttaş sayısı kaçtır?