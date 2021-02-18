Tokkal çifti ve çocukları, son yolculuklarına uğurlandı

18 Şubat 2021 Perşembe, 16:58

Eskişehir’de evlerinde bıçaklanarak öldürülen İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'un Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından, son yolculuklarına uğurlandı.

Tokkal çifti ile Ali Doruk’un cansız bedenleri, yakınları tarafından teslim alınarak, cenaze aracıyla Reşadiye Cami’ne getirildi. Yan yana koyulan tabutları görenler, gözyaşlarına boğuldu.

Oğlunun tabutuna sarılan İlkay Tokkal’ın annesi Bedriye Tokkal, "Bunlara nasıl dayanacağım annem. Yavrum, İlkay’ım, torunum ağzımın tadı, babaannesinin hası, rabbim sizi aldı. Emel sen kocanı çok seviyordun. Kocasını bırakmayan kızım. Kocan da seni bırakmadı. Yine berabersiniz yavrum. Mutlu bir aileydiniz siz üçünüz de birbirinizden kopmadınız. Rabbim sizi ayırmadı annem" diyerek, feryat etti.

DORUK, ANNE BABASININ ARASINA DEFNEDİLDİ

Gözyaşlarıyla yakınlarının omuzlarına taşınan Tokkal ailesi, cenaze aracıyla götürüldüğü Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ali Doruk, anne-babasının arasındaki mezara defnedildi.

Emel Tokkal’ın İzmir’de yaşayan kızı Beyza Kayaalp, annesinin mezarı başında gözyaşı dökerek, “Annem seni çok seviyorum, her gün senin için dua edeceğim. Hakkını helal et, beni de merak etme” dedi.