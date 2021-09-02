TOKYO 2020 | Bu gurur Elif İldem'in; yine finalde!
- Yüzme kadınlar 50 metre sırtüstü S2 kategorisinde Elif İldem finale çıktı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzme kadınlar 50 metre sırtüstü S2 kategorisinde Elif İldem finale yükseldi.
Tokyo Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yüzme yarışlarında Elif İldem, elemelerin ikinci serisinde mücadele etti.
Milli sporcu, 1 dakika 32.86 saniyeyle serisinde 5'inci, genel sıralamada ise 8'inci olarak finale kaldı.
Final yarışı, TSİ 13.01'de başlayacak.
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