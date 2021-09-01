Tokyo Paralimpik Oyunları'nda tarihe geçen Sevilay'a coşkulu karşılama

01 Eylül 2021 Çarşamba, 16:18

Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda kazandığı bronz madalya ile hem paralimpik tarihinde Türkiye'ye ilk madalyayı getirerek tarihe geçen hem de paralimpik oyunları tarihinde madalya kazanan en genç sporcu unvanını alan milli yüzücü Sevilay Öztürk, memleketi Kahramanmaraş'ta davul zurnayla karşılandı. Büyük bir mutluluk yaşadığını belirten Öztürk, "Bundan sonraki hedefim, 2024'te Paris'te madalyamın rengini değiştirmek" dedi.

Gaziantep Havalimanı'nda Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ile Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yöneticileri tarafından karşılanan Sevilay Öztürk, minibüsle Kahramanmaraş'a geldi. Öztürk, evinde ailesi ve sevenleri tarafından davul zurnayla karşılandı.

Tokyo Olimpiyatları'nda 50 metre sırtüstü yüzmede 4'üncü olarak paralimpik tarihinde Türkiye'ye ilk madalyayı getiren isim olan Sevilay Öztürk, tarif edilemez bir mutluluk yaşadığını söyledi. Öztürk, şöyle devam etti:

"Çok mutluyum, O yarışa girmeden yarım saat önce hayalini kurmuştum. Güzel bir hırs yaptık ama hırsın da bir yüzdesi vardır. Çok hırs yaparsan hiçbir zaman kazanamazsın çünkü çok zordur. Her zaman duygularını kontrol etmen, onun üstüne yürümen ve hayallerin peşinden gitmen lazım. Yarım saat önce o hayali kurup da yarım saat sonra bu madalyayı almak benim için çok güzel bir başarıydı. Ben ülkem adına da çok mutluyum ve ülkeme de çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş ve Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri de çok arkamda durup destek oldular, antrenmanlarımı iki yerde de yaptım ve ellerinden geleni fazlasıyla yaptıklarına inanıyorum. Bunun karşılığını da çok güzel bir şekilde aldık. Bundan sonraki hedefim, 2024'te Paris'te madalyamın rengini değiştirmek. Birincilik olur, ikincilik olur hiç fark etmez. Tekrardan bayrağımı dalgalandırmak istiyorum."