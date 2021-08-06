TOKYO 2020 | Kadınlar futbolda altın madalya Kanada'nın

06 Ağustos 2021 Cuma, 18:28

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadın futbolunda altın madalyayı Kanada kazandı.

Japonya Uluslararası Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında İsveç ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Kanada ikinci yarıda bulduğu golle 1-1 eşitliği sağlarken maçın normal süresi bu skorla bitti. Uzatma bölümünde iki takım eşitliği bozamayınca penaltılara geçildi.

Penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük kuran Kanada, kadın futbolunda tarihinde ilk kez altın madalya elde etti.

Rio 2016'da da final oynayan İsveç ise yine gümüş madalya aldı.