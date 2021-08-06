TOKYO 2020 | Kadınlar futbolda altın madalya Kanada'nın
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar futbol finalinde Kanada, İsveç'i penaltılarla mağlup ederek şampiyon oldu.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadın futbolunda altın madalyayı Kanada kazandı.
Japonya Uluslararası Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında İsveç ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Kanada ikinci yarıda bulduğu golle 1-1 eşitliği sağlarken maçın normal süresi bu skorla bitti. Uzatma bölümünde iki takım eşitliği bozamayınca penaltılara geçildi.
Penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük kuran Kanada, kadın futbolunda tarihinde ilk kez altın madalya elde etti.
Rio 2016'da da final oynayan İsveç ise yine gümüş madalya aldı.
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