TOKYO 2020 | Kadınlar futbolda altın madalya Kanada'nın

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar futbol finalinde Kanada, İsveç'i penaltılarla mağlup ederek şampiyon oldu.

AA
06 Ağustos 2021 Cuma, 18:28
TOKYO 2020 | Kadınlar futbolda altın madalya Kanada'nın
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadın futbolunda altın madalyayı Kanada kazandı.

Japonya Uluslararası Stadı'nda oynanan final karşılaşmasında İsveç ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Kanada ikinci yarıda bulduğu golle 1-1 eşitliği sağlarken maçın normal süresi bu skorla bitti. Uzatma bölümünde iki takım eşitliği bozamayınca penaltılara geçildi.

Penaltılarda rakibine 3-2 üstünlük kuran Kanada, kadın futbolunda tarihinde ilk kez altın madalya elde etti.

Rio 2016'da da final oynayan İsveç ise yine gümüş madalya aldı.


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