TOKYO 2020 |Eda Tuğsuz, oyunlarda 4. oldu
- 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda cirit atma finalinde mücadele eden milli atlet Eda Tuğsuz, olimpiyat dördüncüsü oldu.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde final müsabakaları devam etti.
Elemelerde en iyi dereceyi yapan 12 sporcudan biri olarak finalde mücadele etme hakkı elde eden Eda Tuğsuz, ilk 2 atışında hata yaptı. Üçüncü atışında 62.13 metreye ulaşan 24 yaşındaki milli sporcu, 5. sıraya yerleşerek atışlarına devam etti.
Altıncı atışında ciriti 64 metre uzaklığa gönderen Eda, dördüncü sıraya yerleşti ve oyunları bu dereceyle tamamladı.
Yarışmada Çinli Shiying Liu, 66.34 metrelik mesafeyle altın madalyaya uzandı.
Polonya'dan Maria Andrejczyk, 64.61'lik derecesiyle gümüş, Avustralyalı Kelsey-Lee Barber ise 64.56'lık derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.
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