TOKYO 2020 | Koronavirüste kırmızı çizgi
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Covid-19'a yakalananların sayısı 353'e çıktı.
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı 353'e yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 31 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Son 24 saatte virüs bulaşan 31 kişi arasında turnuvada yarışan bir sporcu yer alıyor.
Turnuva kapsamında hizmet veren 16 sözleşmeli çalışan, 7 resmi yetkili, 3 medya mensubu da virüse yakalananlar arasında bulunuyor.
Böylece Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 353'e çıktı.
Virüs tespit edilenler karantina periyoduna alındı.
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