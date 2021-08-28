TOKYO 2020 | Okçulukta madalyaya doğru
Okçuluk erkekler makaralı yay açık kategoride Bülent Korkmaz ve Murat Turan son 16 turuna kaldı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları okçuluk erkekler makaralı yay açık kategoride Bülent Korkmaz ve Murat Turan, son 16 turuna yükseldi.
Yumenoshima Park'ta yapılan son 32 turu müsabakalarında, İstanbul BBSK'lı Bülent Korkmaz ile Fransız Daniel Lelou ve Murat Turan ile Ukraynalı Serhiy Atamanenko karşılaştı.
Bülent Korkmaz, Lelou karşısında 141-137 galip gelerek tur atladı. Murat Turan ise 5 set sonunda 139-139 eşitlikle tamamlanan mücadelede Atamanenko'yu beraberlik atışıyla mağlup ederek üst tura çıktı.
Son 16 turunda Bülent Korkmaz, Rusya Paralimpik Komitesi'nden Bair Shigaev'le, Murat Turan ise ABD'li Andre Shelby ile 31 Ağustos Salı günü mücadele edecek.
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