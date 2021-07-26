TOKYO 2020 | Olimpiyata erken veda

26 Temmuz 2021 Pazartesi, 10:55

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde milli tekvandocu Nur Tatar, milli judocu Bilal Çiloğlu ve milli boksör Batuhan Çiftçi, olimpiyatlara veda etti.

67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nur Tatar, çeyrek finalde ABD'li Paige McPherson'a altın puan ile 2-0 yenilerek finale çıkma şansını yitirdi. Nur Tatar, çeyrek finalde kendisini yenen Amerika Birleşik Devletleri'nden Paige McPhearson'un yarı finalde Hırvatistan'dan Matea Jelic'e yenilmesi sonrasında Tokyo 2020'ye veda etti.

Judoda erkekler 73 kiloda Bilal Çiloğlu, son olimpiyat şampiyonu Japon sporcu Ono'ya yenildi. Nippon Budokan'da düzenlenen judo müsabakalarında son 16 turunda olimpiyat şampiyonu Japon sporcu Shohei Ono'ya yenilen Bilal, bronz madalya için repesaj hakkı da elde edemedi. Böylece, milli sporcu Tokyo 2020'de madalya alamadı.

Milli boksör Batuhan Çiftçi, erkekler 52 kg ilk tur mücadelesinde Özbekistan’dan son olimpiyat şampiyonu Shakhobidin Zoirov’a 5-0 mağlup olarak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na veda etti.