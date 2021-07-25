TOKYO 2020 | Olimpiyatta ürküten koronavirüs tablosu!
Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Covid-19'a yakalananların sayısı 133'e çıktı.
Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı 133'e yükseldi.
Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 10 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.
Virüse yakalanan 10 kişi arasında Japonya dışından gelen iki sporcu da yer aldı.
Sporcuların birinin Tokyo'daki olimpiyat semtinde barındığı kaydedildi.
Covid-19'a yakalananlar arasında 6 resmi yetkili, bir sözleşmeli çalışan ve bir basın mensubu da bulunuyor.
Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.
Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 133'e çıktı.
İlgili Haberler
- TOKYO 2020 | Yüzmede rekor!
- TOKYO 2020 | Tekvandoda madalyaya doğru
Video Haberler
- Soçi'yi sel ve fırtına vurdu: O anlar kamerada
- Bodrum’da facianın eşiğinden dönüldü
- Kurbanlık boğanın saldırısına uğradı: O anlar kamerada
- Bodrum’da kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu
- Tesla otopilot sisteminde akılalmaz hata
- Tuzla’da çelik kasa hırsızları kamerada
- Çin'de mısır hasadında drone dönemi
- Motosiklet üzerine yatarak tehlikeli yolculuk
- Tuzla’da kozmetik fabrikasında yangın çıktı
- Tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobil çarpıştı
En Çok Okunan Haberler
- Büyüküstün hakkında yeni gelişme
- Mehmet Ceyhan'dan kritik uyarı
- Erdoğan'ın hastalığı ne?
- Arabesk müziğin kraliçesi sesini kaybetti
- Delta varyantının sırrı çözüldü!
- Habertürk'ten Fahrettin Altun'a sert yanıt!
- Asıl tehdit İstanbul'da değil
- İflas kararının gerekçesi: Erdoğan'ın güvenliği yok
- UNESCO'nun Ayasofya açıklamasına Dışişleri'nden yanıt
- Eski istihbarat ajanından Peker'e dikkat çeken mektup