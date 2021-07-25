TOKYO 2020 | Olimpiyatta ürküten koronavirüs tablosu!

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Covid-19'a yakalananların sayısı 133'e çıktı.

AA
25 Temmuz 2021 Pazar, 07:18
TOKYO 2020 | Olimpiyatta ürküten koronavirüs tablosu!
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Japonya'da düzenlenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalananların sayısı 133'e yükseldi.

Organizasyon Komitesi, Tokyo 2020 kapsamında ülkeye gelen 10 kişide daha Covid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Virüse yakalanan 10 kişi arasında Japonya dışından gelen iki sporcu da yer aldı.

Sporcuların birinin Tokyo'daki olimpiyat semtinde barındığı kaydedildi.

Covid-19'a yakalananlar arasında 6 resmi yetkili, bir sözleşmeli çalışan ve bir basın mensubu da bulunuyor.

Virüse yakalananlar karantina periyoduna alındı.

Böylelikle Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısı 133'e çıktı.


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