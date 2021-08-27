TOKYO 2020 | Para judoda madalyaya doğru
Erkekler judo 60 kiloda Recep Çiftçi, bronz madalya maçı oynama hakkı elde etti.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda erkekler judo 60 kiloda Recep Çiftçi, bronz madalya maçı oynama hakkı kazandı.
Nippon Budokan Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda Recep Çiftçi, son 16 turunda Uruguaylı rakibi Henry Borges'i yenerek çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde Recep, Azerbaycalı Vugar Shirinli'ye kaybederek, altın madalya şansını kaçırdı.
Bronz madalya şansını sürdürmek için repesaja çıkan milli sporcu, Japon Takaaki Hirai'yle karşılaştı. Rakibini ipponla yenen Recep, bronz madalya maçına çıkma hakkı elde etti.
Recep bronz madalya maçında Venezuela'dan Marcos Dennis Blanco'yla TSİ 10.00'dan sonra karşılaşacak.
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