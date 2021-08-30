TOKYO 2020 | Paralimpikte altın madalya Abdullah Öztürk'ün

Masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Kim'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı.

AA
30 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:59
TOKYO 2020 | Paralimpikte altın madalya Abdullah Öztürk'ün
Abone Ol google-news



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler