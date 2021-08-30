TOKYO 2020 | Paralimpikte altın madalya Abdullah Öztürk'ün
Masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 4) Abdullah Öztürk, finalde Güney Koreli Kim'i 3-1 yenerek altın madalya kazandı.
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