Tokyo 2020'nin ertelenmesinin maliyeti 2,8 milyar doları bulacak
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları, organizatörlere 2,8 milyar dolar zarar ettirecek.
Tokyo Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, salgın nedeniyle oyunların bir yıl ertelenerek 23 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenmesinin, ekonomik yönden önemli bir maliyete yol açtığı belirtildi.
Yapılan hesaplamalara göre, oyunların ertelenmesinin maliyeti, 2,8 milyar doları bulacak. Bu zararın 1,15 milyar dolarlık kısmını Tokyo Metropol Hükümeti, 991 milyon dolarını Tokyo Olimpiyat Komitesi, 682 milyon dolarını ise hükümet ödeyecek.
En Çok Okunan Haberler
- ‘Bu ücretle insanların geçinmesi mümkün mü?’
- AKP'nin gerici uygulamalarına bir yenisi eklendi
- Resmi Gazete’de yayımlandı: İsmailağa Vakfı kuruldu!
- TİSK'ten işsizlik tehdidi
- 17 yaşındaki öz kızının ifadesi tüyleri ürpertti
- İmamoğlu müjdeyi açıkladı
- Türkiye'deki Suriyeli sayısı açıklandı
- Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki
- Bill Gates, normal hayata dönüş için tarih verdi
- Şehrazat'tan Erdoğan'a yanıt
Video Haberler
- Korku dolu anlar! Patlama anı kamerada
- Onu görenler “Koronavirüs geldi” diyor
- Mozart hakkındaki sözleri sosyal medyanın gündeminde
- Ekrem İmamoğlu'ndan Berat Albayrak'a gönderme
- Doktora Bak elimde kalırsın kadın! deyip saldırdı
- Hayvana eziyet edip bıçakla kesenlere ceza yağdı
- Gelincik, beyaz ve kahverengi görüntüsüyle poz verdi
- Akademisyenden canlı yayında hakaret
- Haluk Levent'ten Siyasete girer misin? sorusuna yanıt
- Ceza yiyen Rus turist böyle dans etmeye başladı
En Çok Okunan Haberler
- ‘Bu ücretle insanların geçinmesi mümkün mü?’
- AKP'nin gerici uygulamalarına bir yenisi eklendi
- Resmi Gazete’de yayımlandı: İsmailağa Vakfı kuruldu!
- TİSK'ten işsizlik tehdidi
- 17 yaşındaki öz kızının ifadesi tüyleri ürpertti
- İmamoğlu müjdeyi açıkladı
- Türkiye'deki Suriyeli sayısı açıklandı
- Babacan’dan Erdoğan’a çok sert tepki
- Bill Gates, normal hayata dönüş için tarih verdi
- Şehrazat'tan Erdoğan'a yanıt