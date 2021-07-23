Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Alman bisikletçi Simon Geschke koronavirüse yakalandı

Alman bisikletçi Simon Geschke'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

AA
23 Temmuz 2021 Cuma, 19:49
Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Alman bisikletçi Simon Geschke koronavirüse yakalandı
Abone Ol google-news

Almanya Olimpiyat Sporları Konfederasyonundan yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Geschke'nin Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ve erkekler yol bisikleti yarışında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.

Takımda diğer sporcuların testlerinin negatif çıktığı ve yarışa katılabilecekleri ifade edildi.

Tokyo 2020'de erkekler yol bisikleti yarışı, yarın TSİ 05.00'te gerçekleştirilecek.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler