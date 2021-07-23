Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Alman bisikletçi Simon Geschke koronavirüse yakalandı
Alman bisikletçi Simon Geschke'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Almanya Olimpiyat Sporları Konfederasyonundan yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Geschke'nin Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığı ve erkekler yol bisikleti yarışında takımdaki yerini alamayacağı belirtildi.
Takımda diğer sporcuların testlerinin negatif çıktığı ve yarışa katılabilecekleri ifade edildi.
Tokyo 2020'de erkekler yol bisikleti yarışı, yarın TSİ 05.00'te gerçekleştirilecek.
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