Tom Cruise ile Elon Musk’ın uzayda çekecekleri filmin yönetmeni belli oldu

27 Mayıs 2020 Çarşamba, 09:52

Tom Cruise’un “Edge of Tomorrow” ve “American Made” adlı filmlerini de yöneten Doug Liman, şimdi de ortak yapımcılığını Elon Musk’ın şirketi SpaceX’in üstlenceği uzayda çekilecek ilk filmi yönetecek.

Haftalar önce Cruise ve Musk’ın NASA ile görüşmeler yaptığı ve önemli bir kısmı uzayda çekilecek film için hazırlıklara başladığı duyurulmuş ve NASA da görüşmeleri doğrulamıştı.



Filmin henüz bir dağıtımcısı yok ve konusu ile ilgili detaylar da belli değil. Variety’nin haberine göre her ne kadar Paramount Stüdyosu, Liman ile Cruise’un başka bir film üzerinde çalıştıklarını açıklasa da “Lunar Park” adlı filmin uzayla bir ilgisi olduğu çok açık görünüyor.



“Lunar Park” adlı film Ay’a giderek bir enerji kaynağı çalmayı planlayan bir grup kanun kaçağının öyküsünü anlatıyor.



Liman’ın senaryosunu da yazacağı filmin çekimlerine ise çok yakın bir tarihte başlanamayacak zira Tom Cruise üst üste iki “Mission: Impossible” filmi çekmeye hazırlanıyor ve şu sıralar koronavirüs salgını yüzünden her şey durmuş durumda.





