Tom Cruise'un geri çevirdiği roller

14 Ekim 2020 Çarşamba, 12:52

Bunlardan birinci Marvel Sinematik Evreni’nin en ikonik karakterlerini biri olan Iron Man. Robert Downey Jr.’ın canlandırdığı Tony Stark karakteri muhtemelen uzun süre Marvel hayranlarının zihninden silinmeyecek ancak Tom Cruise’u da Stark kostümü içinde izlemek pek çokları açısından enteresan olurdu. Cruise role dair daha önce şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bu olmayacak, benimle değil, hayır… Bir şeyi yaptığımda onu doğru yapmak isterim. Bir şeye kendimi verirsem, özel olacağını bildiğim şekilde yapılmalı. Ve ayarlandığı sırada bana işe yarayacakmış gibi hissettirmedi."

Öte yandan Tim Robbins ve Morgan Freeman’la özdeşleşen Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption) filminde ikonik Andy Dufresne karakteri ilk olarak Cruise’a verilmek istense de işler farklı yönde ilerlemiş. Filmin yapımcısı Rob Reiner rolü Cruise’a önermek istese de filmin yönetmeni Frank Darabont’un farklı fikirleri vardı.

Bununla birlikte Johnny Depp dendiğinde akla ilk gelen birkaç rolden biri olan Edward Scissorhands için de ilk olarak Tom Cruise düşünülmüş. Her ne kadar filmin yönetmeni Tim Burton ve Cruise karakter üzerine konuşmak üzere bir araya gelse de rolü Depp canlandırmıştı.

Nobel ödüllü matematikçi John Nash’in hayatının konu alındığı Akıl Oyunları (A Beautiful Mind) için Russell Crowe’dan önce Cruise düşünülse de aktör Vanilla Sky filmi için rolü reddetmiş.

Kaynak: Independent Türkçe