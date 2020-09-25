Tom Hanks: Forrest Gump'taki meşhur sahnenin masraflarını cebimden karşıladım
Tom Hanks, 1994 yapımı Oscar ödüllü klasik filmi Forrest Gump'taki ikonik bir sahnenin masraflarını kendisinin karşıladığını açıkladı.
Ünlü oyuncu, "In Depth With Graham Bensinger" programına verdiği röportajda, Paramount'un finansmanı reddetmesi üzerine birçok sahnenin çekim masraflarını yönetmen Robert Zemeckis'le beraber karşıladığını belirtti.
Söz konusu sahnelerden birinde Gump, filmin ortasında Amerika'da koşarken görülüyor. Hanks'e göre Zemeckis, bu sahnelerin çekiminin hayati önem taşıdığını savunmasına karşın Paramount çok pahalı olduğunu söyledi.
Bessinger'e konuşan Hanks, Zemeckis'in sahneyi finanse etmesi için onu ikna ettiği konuşmayı şöyle anımsadı:
'Pekala, bu çekim X dolara mal olacak' dedi. Ve hiç de ucuz değildi. Ben de 'tamam' dedim. Zemeckis, 'Bu miktarı aramızda ikiye böleceğiz ve (Paramount'a) geri vereceğiz' dedi.
'Parayı size geri vereceğiz ama (Paramount'taki) siz beyler de kârınızı biraz daha paylaşmak zorunda kalacaksınız.' Stüdyo da buna 'Muhteşem, Harika. Tamam' diye cevap vermişti. Bizim için de iyiydi.
Filmin Hanks'e yaklaşık 65 milyon dolar (yaklaşık 494 milyon TL) ve En İyi Oyuncu Oscar'ı kazandırdığı düşünülürse bu anlaşma, onlar için de kesinlikle iyi olmuştu.
Kaynak: Independent Türkçe
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