Tom ve Jerry filmi 2021'de sinemalarda

18 Kasım 2020 Çarşamba, 16:42

Independent Türkçe'nin CNN'in haberine göre birbirlerini yok etmek için bugüne kadar binlerce plan yapan düşmen kedi ve farenin yeni maceraları beyaz perdeye taşınacak. Bahsi geçen film, Jerry’nin planlarını engellemek amacıyla Tom’la anlaşan genç bir kadının hikayesine odaklanıyor.

Kayla yeni çalışmaya başladığı otelde büyük bir düğün organizasyonunu bozmak için bekleyen Jerry’i etkisiz kılmak için Tom’dan yardım istiyor ve heybetli düğünün tasarlandığı biçimde gerçekleştirilmesi için çaba sarf ediyorlar. Ancak Jerry de ortalığı toz duman etmek için ellerini ovuşturuyor.

Tom ve Jerry’nin daha karşı karşıya gelişlerine tanık olan herkes hikayede kedinin nadiren kazandığını bilir ancak bu sefer nasıl bir son yazıldığı merak konusu. Acaba Tom bu sefer kazanabilecek mi?

Bahsi geçen projede Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost ve Ken Jeong gibi isimler yer alacak.

Filmin Mart 2021’de vizyona girmesi bekleniyor ancak merakla beklenen James Bond filmi Ölmek İçin Zaman Yok (No Time to Die) ve Marvel’ın Eternals filminde olduğu gibi koronavirüs pandemisinin sinema sektörü açısından neler getireceği öngörülebilir değil.