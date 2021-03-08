Toplanan paraları zimmetine geçirdiği iddia edilen okul müdürüne soruşturma izni verilmedi

08 Mart 2021 Pazartesi, 02:00

Okul Aile Birliği Başkanı Alev Derdiyok, konuyu Cimer’e yazdıktan sonra Anadolu Adliyesi’ne suç duyurusunda bulundu. Savcılık müdür hakkında soruşturma izni istedi ancak Sancaktepe Kaymakamlığı soruşturma izni vermedi.

Kaymakamlık müdürün tatil döneminde okulu temizlettiğini ve makbuzu okul aile birliğine vermeyi unuttuğunu belirtti. Sancaktepe Kaymakamlığı, müdür L.K’nin okul aile birliğinin izinde olması, eğitim ve öğretimin başlayacak olması, okuldaki temizlik işlerinin yapılması gerektiğinden müdürün inisiyatif aldığını ve işlemlerde usulsüzlük yapılmadığını kaydetti.

BAŞKA OKULA GÖNDERİLDİ

Cumhuriyet’e konuşan Alev Demirok ise, “Soruşturmayı il milli eğitim müdürlüğü yürütüyordu. Ancak onlardan alarak ilçe milli eğitime verdiler. Bu konuyu il müdür yardımcısı ile görüştüm. Konuyla ilgileneceklerini belirtti. Bir süre sonra ise aradığımda, ‘bizi siyaseten aşan şeyler oldu’ diyerek soruşturmaya müdahale edildiğini belirtti. Müdürü suçsuz bulsalardı kendi okulunda çalışmaya devam ederdi” dedi. Başka bir okulda müdür olarak görevlendirilen L.K. ise iddiaları reddederek iftira olduğunu belirtti.