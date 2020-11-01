Toplu cenaze töreni için müritleri Dürzi Şeyhi’nin cenazesini kaçırdı
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle düzenlenmeyen cenaze törenine karşı, İsrail’de Durzi Şeyhi Dürzi şeyhi Ebu Zeyniddin Hasan Halebi'nin cenazesi müritleri tarafından kaçırıldı. Times of Israel'in haberine göre, olay polis ile Durzi liderlerinin görüştüğü sırada meydana geldi.
Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden Durzi Şeyhi’nin cenazesini almak için yaklaşık 100 kişilik grup İsrail’deki hastaneyi bastı. Times of Israel'in haberine göre uygulanan tecrit önlemlerine rağmen şeyh için toplu cenaze töreni düzenlemek isteyen yaklaşık 100 kişilik grup cuma akşamı, işgal altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems bölgesinden geldikleri Safed Ziv Tıp Merkezi'nde arbede çıkardı.
GÖRÜŞMELER SIRASINDA OLDU
Mecdel Şems'in salgında vaka sayısının yüksek olması nedeniyle "kırmızı bölge" sınıflandırmasında yer olarak belirtilmişti. Baskının, cenaze merasiminin nasıl düzenlenebileceğine dair kolluk kuvvetleriyle Dürzi toplumunun liderleri arasında görüşmelerin sürdüğü sırada yaşandığı belirtildi. Grup uzlaşmaya varmadan cenazeyi hastaneyi basarak kaçırdı.
TEKBİRLER EŞLİĞİNDE KAÇIRDILAR
Yayınlanan videoda Şeyhin cenazesi almak için müritlerin hastaneye girdiği görüldü. Polis önlemlerini hiçe sayan grup arbede çıkardı. Polisi iteleyerek geçen müritler daha sonra cenazeyi aldıktan sonra tekbir getirerek park alanına doğru götürdü. Halebi’nin cenaze töreni ise Mecdel Şems yakınlarında gerçekleştirildi.
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