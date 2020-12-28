"Toplumsal cinsiyet rolleri, kadın işçileri hasta ediyor"

28 Aralık 2020 Pazartesi, 19:50

Birleşik Metal-İş Sendikası Araştırma Merkezi (BİSAM), sendikanın İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği dairesi ve akademisyenlerin katkısı ile “Elektrik-Elektronik Sektöründe Çalışma Koşulları ve Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Kadın İşçiler Üzerindeki Etkileri: İşyeri Vaka Analizi” adlı çalışma yayımladı. Çalışma, bir elektrik fabrikasında çalışma koşullarının ve toplumsal cinsiyet rollerinin, kadın işçilerin genel sağlık durumlarına ve vücut ağrılarına etkilerini tespit etmek amacıyla anket yaparak gerçekleştirildi. Ankete, 78 işçi katıldı. Çalışmada, kadınların yarısından fazlasının ev işlerini "sadece kendisi" yaptığı görülürken, evli olan kadınların sadece yüzde 13'ü ev işlerinin çiftler arasında paylaşıldığını belirtti. Çalışmada, Kadın işçilerin tamamı iş günlerinde evde yemek temizlik çocuk bakımı ev toplama bulaşık, çamaşır, ütü gibi ev işlerinden en az birini yaptığını söyledi. Çalışmada, toplumsal cinsiyet rollerinin kadınların sağlığını etkilediği sonucuna ulaşıldı.

"YÜKÜM ÇOK AĞIR, 3 SAAT UYKU İLE İŞE GİTTİM"

Çalışmada, ankete katılan bir kadının, "Bütün evin yükü bana kalıyor. Faturaları dahi ben ödüyorum. Çarşıya kadar gidiyorum. İşten geliyorum yemek çamaşır… Kayınvalidem çok hasta 8 aydır bir de ona bakıyorum. Benim yüküm çok ağır, bu gece 3 saat uyku ile işe gittim. 5’de kalktım. Her tarafım ağrıyor, ellerim bile uyuşuyor. Fabrikada çok çalışıyorum çok koşturuyorum" sözlerine yer verildi.

"EVLİ OLMAYAN KADINLAR DAHA AZ AĞRI ÇEKİYOR"

Çalışmada, toplumsal cinsiyet rolleri ile işçilerin ağrıları arasındaki ilişki araştırıldı. Evli olan kadın işçilerde kas iskelet sorunu olanların oranı yüzde 39 iken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 14'e düştü. Ankete göre evli olanlar arasında parmaklarda ağrısı olanların oranı yüzde 35 olurken evli olmayanlarda yüzde 10'da kaldı. Çalışmada, evli ve çocuğu olan kadın işçilerin, evli olmayan annelere göre daha fazla kas iskelet sorunu yaşadığı görüldü.

Ankete katılan işçilerden biri, "Boşanmadan önceki yaşantıma göre, çok çok daha iyiyim. Öncesinde evliydim 3 çocuk tamamen bendeydi işler bende, her şey bendeydi. Üstüne üstelik çalışıyordum" dedi.