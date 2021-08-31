Torbayı açtı, vekile gösterdi: "Ben daha bu sene ağzıma şeftali sürmedim"

31 Ağustos 2021 Salı, 17:39

CHP Milletvekili Gürsel Tekin, beraberindeki heyetle Kadıköy’deki Tarihi Salı Pazarı’na giderek halkla bir araya geldi. Tekin, iktidarın yılın ikinci çeyreğinde yüzde 20 büyüme olacağı yönündeki açıklamalarına dikkat çekerek, vatandaşa; "Sizin ekonominizde büyüme var mı?” diye sordu. Vatandaşın cevabı ise “Büyüme yok, gerileme var” oldu.





“BU ZEYTİNİ BİR AY KOKLAYA KOKLAYA YERİZ”

Gürsel Tekin'in ekonomideki büyüme açıklamalarıyla ilgili sorusuna bir kadının yanıtı ise "Küçüldükçe küçüldük, yerin dibine girdik. 9 nüfus var, oğlan askerde, bir kızın çalışmasıyla geçiniyoruz. Bu zeytini de bir ay koklaya koklaya yeriz” oldu.

Pazardaki bir başka vatandaş "Tavuk pahalı" derken, bir başkası da "Her şey pahalı, bak çantam boş benim. 50 lirayla gelirsen ne alacaksın" diye konuştu.

"10 DAKİKADA CEVİZ FİYATINA ZAM GELDİ"

CHP'li Tekin, pazarda dolaşırken bir esnafın fiyat etiketini değiştirdiğini gördü. Tekin'in yanına yaklaştığı esnaf, “10 dakika önce 80 TL olan ceviz gözünüzün önünde 90 oldu” dedi. Kurtuluşu yurt dışında aradığını, bunun için de yabancı dil öğrenmeye çalıştığını anlattı.

“BİZİ ÖLDÜRMEK İSTİYORLARSA BİR ÇUKUR KAZSINLAR, HEPİMİZİ ZEHİRLESİNLER"

CHP'li Gürsel Tekin ve berberindekilere boş pazar torbasını gösteren yaşlı bir kadın da şöyle der yandı:

“Bir şey yiyemiyoruz. Yazık günah değil mi bize? Ben bu sene daha ağzıma şeftali sürmedim, incir sürmedim. Siyah üzüm yiyemiyorum. Bakın daha hiçbir şey alamadım bir saattir dolaşıyorum pazarda.

Bizi öldürmek istiyorlarsa bir çukur kazsınlar, hepimizi zehirlesinler gidelim. Zenginler yaşasın bu ülkede. Ben 33 sene çalıştım. Ulaştırma Bakanlığı'ndan emekli oldum. 2 bin 850 lira maaş alıyorum. Yazık günah değil mi? Bir saattir pazarda dolaşıp duruyorum bir çöp alamadım."

“TEZGÂHLAR İNCİ DÜKKÂNI GİBİ”

Pazar ziyaretinin ardından değerlendirme yapan Gürsel Tekin, şunları söyledi:

“Bugünkü gezimizin temel nedeni yapılan açıklamadır. Yüzde 20 büyümenin olduğunu okuyunca, sabahleyin arkadaşlarımıza, ‘Bunu bir sokağa soralım, millete soralım. Bir büyüme var mı yok mu’ dedik. Siz de gördünüz. Büyümek meselesinde bir kısım insanlar gülerek cevap verdi. Çünkü gerçekten çok komik buldular. Bir kısmı da düşüncelerini ifade etti. Kısacası ahalide bir büyüme yok. Tam tersine bir küçülme var. Büyük bir sefalet var. Bir kısım tezgâhlar adeta kuyumcu dükkânı gibi yetişmek mümkün değil. Daha ne söyleyeyim bilmiyorum. Milletin ve vatandaşın takdirine bırakıyoruz.”