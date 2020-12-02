Toros Devlet Hastanesi'nden çalışanlarına uyarı: "Koronavirüse yakalanırsanız disipline gidersiniz"

02 Aralık 2020 Çarşamba, 18:52

Mersin'de görev yapan filyasyon ekibinden 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra tüm ekibe koronavirüs testi yapıldı. Test sonucunda 8 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirlendi.

Gerçek Gündem'den Elif Ünsal'ın haberine göre koronavirüs testi pozitif çıkan bir sağlık çalışanının üst üste yapılan testlerden sonra, testi negatif çıktı. Sağlık çalışanı kadın, testi negatif çıkar çıkmaz görevinin başına döndü. Görevinin başına dönen sağlık çalışanları, Sağlık Bakım Hizmet Müdürlüğü'nden gelen bir yazı ile şoke oldu.

Baş hemşirenin e-imzası ile gelen yazıda, sağlık çalışanlarının testi pozitif çıktığı için uyarıldıkları görüldü. "İkaz edildiğiniz halde kurallara uymadınız, bir daha olursa hakkınızda disiplin işlemi başlatacağız" denilen yazıyı alan sağlık çalışanları isyan etti.

Konu ile ilgili konuşan sağlık çalışanının kızı, "Annemle beraber evde yaşayan diğer 3 kişi de pozitif çıktı. Bugün ,yarın geliyoruz diyerek bizi oyaladılar ve evdeki diğer kişilere test yapmadılar. Diğer pozitif vakalar evde kendi çabasıyla hastalığı atlattılar, sadece annemin işe dönmesi için sürekli ona test yapıldı" dedi. Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama gelmezken, sağlık çalışanlarına verilen bu değer sosyal medyada da tepkiye neden oldu.