Torun: Torbalı'da bayrağa sahip çıktık
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li Mithat Tekin'in Torbalı Belediye Başkanı seçilmesini değerlendirdi.
İzmir Torbalı'da İsmail Uygur'un vefatı sonrası CHP'li meclis üyesi Mithat Tekin, belediye meclisinde üçüncü tur oylama sonucunda 17-14 ile Özgür Erman Çağlar'ı geride bırakarak yeni başkan oldu. CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir milletvekilleri ve çok sayıda partilinin katıldığı seçim sonrası CHP'de büyük sevinç vardı. Belediye koridorlarında sevinç sesleri yükselirken, Seyit Torun seçim sonrası açıklama yaptı.
TORUN: ADALET YERİNİ BULDU
Merhum başkan İsmail Uygur'u anarak konuşmasına başlayan Torun, "Mekânı cennet olsun. Onun diktiği bayrağa sahip çıktık. Adalet yerini buldu. Vicdanlar ve ahlaklar bugün ortaya koyuldu. Sonuçta meclis üyelerimizin iradesiyle başkanımızı seçtik. Mithat başkanımıza başarılar diliyorum. Sorumluluğumuzun bilincinde Torbalı’da hizmete devam edeceğiz" dedi.
"DAHA YAŞANILIR BİR TORBALI"
Yeni başkan Mithat Tekin, "Büyük başkanımızı kaybettik, çok üzgünüz. Arkadaşlar bizi seçti. Büyükşehir belediye başkanım, milletvekillerimiz ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. İsmail Uygur'un bıraktığı proje ve hedefleri gerçekleştirmeye çalışacağız. Torbalı'yı daha yaşanılır bir kent haline getireceğiz" diye konuştu.
OYLARIN FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ İDDİASINA YANIT
CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise seçim esnasında AKP cephesinden gelen “Atılan oyların fotoğrafının çekildiği” iddiası ile ilgili olarak şunları söyledi:
"Torbalı halkının iradesi sandıkta tecelli etti. İsmail Uygur bizim için çok değerliydi. Onun emanetine Mithat Tekin başkanımız ve meclis üyelerimiz sahip çıkacak. Yaptığı hizmetler daha ileriye gidecek. Birtakım iddiaları varsa itiraz edebilirler. Duyumla, söylemle, soyut iddialarla bu şekilde ortaya çıkmaları üstelik bunu oylama devam ederken yapmaları doğru değil"
Seçim sonrası yeni başkan Mithat Tekin, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve partililer, vefat eden İsmail Uygur'un kabrini ziyaret ederek, karanfil bıraktı.
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