Torununa cinsel istismarla suçlanan dede hakim karşısına çıktı

25 Kasım 2020 Çarşamba, 14:12

OLAY ÇOCUĞUN DEDESİNE GİTMEK İSTEMEMESİYLE ORTAYA ÇIKTI

Olay, 2019 yılının temmuz ayında mağdur çocuğun ailesine dedesiyle görüşmek istemediğini söylemesiyle ortaya çıktı. Osmaniye’de uzun yıllardır mimarlık yapan A.A., iddiaya göre, zaman zaman Adana’ya gelerek 4 yaşındaki erkek torunuyla vakit geçirdi. Bir süre sonra çocuklarının içine kapandığını ve sessizleştiğini gören O.A. ve G.A. çifti, çocuğun dedesiyle yalnız kalmak istemediğini söylemesi üzerine durumdan şüphelendi. Ailesi küçük çocuğa bunun sebebini sorduğunda ise dedesinin kendisine cinsel istismarda bulunduğu yönde cevaplar aldı. Cevap karşısında şoka uğrayan aile A.A.’dan şikayetçi oldu.

TUTUKSUZ KALMAK ÜZERE SERBEST KALDI

Ailenin şikayeti üzerine A.A., 8 Mart'ta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan A.A., savcı tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan A.A., tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin yargılanacağı duruşmalar pandemi süreci nedeniyle ertelenirken son duruşma ise 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 Kasım'a ertelendi.

KARAR DURUŞMASI 15 ŞUBAT TARİHİNDE

Davanın görülmesinin ardından tutuksuz yargılama kararına tepki gösteren mağdur avukatları söz konusu şüphelinin başka çocukları da istismar etme olasılığının göz ardı edildiğini kaydetti. Avukat Hamza Pekergin, savcının mütalaasında tutuklama talep ettiğini fakat mahkeme tarafından bunun kabul edilmediğini dile getirdi.

15 Şubat’taki duruşmanın muhtemelen karar duruşması olacağını söyleyen Pekergin, "Hepimizin temennisi bu kişinin tutuklanıp cezaevine girmesidir. Fakat istediğimiz karar henüz çıkmadı. Şu an elini kolunu sallayarak aramızda dolaşıyor" dedi.

"BİR DEDENİN BUNU YAPACAĞI KİMİN AKLINA GELİR"

Davaya müdahil olan Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği’nin (UCİM) Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ise duruşmadan çıkan karar sonrası çok üzgün olduklarını kaydetti. A.K.A’nın anne ve babasının en yakınlarından gelen bu olayı ön görmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Ceylan, "Bir dedenin bunu yapacağı kimin aklına gelir? Bu kişinin suçu adli raporlarca sabittir. Buna rağmen tutuksuz yargılanması bizi üzüyor. Aile şu an travma içinde. Bu insan pedofili ve toplumdan uzak tutulması gerek" diye konuştu.

"DEDEMLE OYNAMAM"

Çocuk İzleme Merkezi’nde alınan ifadesinde ise küçük çocuk, "Arkadaşlarımla oyun oynarım ancak dedemle oyun oynamam. Çünkü o üçkağıtçı. Her gittiğimde de ‘gel oynayalım’ diyerek aynı şeyleri yapıyordu” dediği öğrenildi.

Torununa nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan dede A.A. ise mahkemedeki ifadesinde suçlamaları reddederek "Ben torunuma dokunmaya kıyamıyorum. Torunum küçük yaştadır. Böyle şeyleri nasıl uyduruyor anlamıyorum. Ben yanından geçsem dahi huylanır, ben çocuğa banyo bile yaptırmadım” diye konuştuğu öğrenildi.