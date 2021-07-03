'Tosuncuk' lakabıyla bilinen Mehmet Aydın Türkiye'ye getiriliyor
Son dakika... 'Tosuncuk' lakabıyla tanınan Mehmet Aydın'ı getirecek uçak, bu gece 22.30'da Türkiye'de olacak.
İçişleri Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın bu sabah 09.50'de alındı. Bu akşam Aydın'ı getirecek olan uçak 22.30'da Türkiye'de olacak" açıklaması yaptı.
Aylık basın bilgilendirme toplantısında haziran ayında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi veren İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, yeşil kategoride 1, turuncu kategoride 2, gri kategoride 4 olmak üzere 7 sözde üst düzey toplam 92 terörist etkisiz hale getirildiğini belirtti. Çataklı, haziran ayında 12 terör eyleminin önlendiğini de duyurdu.
AKŞAM TÜRKİYE'DE OLACAK
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın bu akşam Türkiye'ye getirileceğini duyuran Çataklı, şunları kaydetti:
1 Temmuz'da Brezilya'daki başkonsolosluğumuza başvurarak teslim olmuştu. Hemen irtibata geçildi. Interpol dairesinden bir ekip de Brezilya'ya gönderildi. Yerel prosedürler tamamlandıktan sonra bugün sabah 09.50 saatlerinde onu getirecek uçak hareket etti. Akşam Türkiye'de olacak.
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