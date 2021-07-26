Tottenham, Sevilla'dan Bryan Gil'i kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, İspanya temsilcisi Sevilla'da forma giyen genç yetenek Bryan Gil'i transfer ettiğini duyurdu.
Premier Lig ekiplerinden Tottenham, İspanya temsilcisi Sevilla'da forma giyen genç yetenek Bryan Gil'i transfer ettiğini duyurdu.
Kulüplerden yapılan açıklamaya göre Tottenham, bu transfer için 25 milyon avro bonservis bedeli öderken, Arjantinli oyuncusu Erik Lamela'yı da bonservisiyle Sevilla'ya verdi.
İngiltere ekibi, 20 yaşındaki İspanyol futbolcu ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı. Sevilla ise 29 yaşındaki Lamela'yla 3 yıllığına anlaştı.
İspanya Milli Takımı'nda 3 maçta görev alan Gil, Sevilla formasıyla 21 maçta 2 gole imza attı. Tottenham'da 2013 yılında bu yana forma giyen Lamela ise İngiltere temsilcisinde 257 karşılaşmada 37 kez ağları sarstı.
Video Haberler
- Haliç'e düşen yavru kediyi denizden ayaklarıyla kurtardı
- Elazığ’ın incisinde korkutan martı ölümleri
- Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
- Ezilmekten son anda kurtuldu
- Pendik'te zincirleme kaza: 2 yaralı
- Çalınmasın diye kapak yaptırdı, kapağı da çaldılar
- Kum fırtınası zincirleme kazaya neden oldu: 7 ölü
- Defineciler antik şehri ortaya çıkardı
- Çin'i kum fırtınası vurdu: O anlar kamerada
- Kaza yapan aracın motoru 50 metre fırladı
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan ve Albayrak için harekete geçildi
- MasterChef 'te mide bulandıran görüntü!
- ‘Son dakika’ kuşkusu
- Alman kadın cimnastikçilerden protesto
- Taksiye alınmayan geline Ongun’dan mesaj
- Kadınların başarısı Şenocak'ı rahatsız etti
- Gönül Yazar hastaneye kaldırıldı
- Ceyhan en büyük tehlikeyi açıkladı
- Kafe, restoran ve oteller için flaş talep
- Uğur Şahin’den üçüncü doz aşı açıklaması