Trabzon Hekimoğlu'dan gol yağmuru
Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor: 4-1.
STAT: Yavuz Selim
HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Emrah Akkaya, Mücahid Adem Çelebi
HEKİMOĞLU TRABZON: Abdülaziz- Uğur Arslan, Onur, Yasin, Bahadır, Berkay(Dk.60 Caner), Samet(Dk.64 Oğuz), Serkan, Eray(Dk.64 Mehmet), Burhan(Dk.85 İsmail Haktan), Batuhan
AFJET AFYONSPOR: Anol- Mahmut, Emre, Seyfettin Anıl, Ferit(Dk.85 Hacı Mustafa), Nazmi(Dk.84 Yusuf Emre), Onur, Savaş(Dk.67 Görkem), Aykut, Okan, Bora(Dk.39 Cihan)
GOLLER: Dk.29 Serkan, Dk.66 Batuhan, Dk.88 Onur, Dk.90+1 Caner (Hekimoğlu Trabzon)- Dk.58 Cihan (Afjet Afyonspor)
SARI KARTLAR: Onur, Batuhan, Serkan, Burhan (Hekimoğlu Trabzon)- Emre (Afjet Afyonspor)
KIRMIZI KART: Dk.90 Oğuz (Hekimoğlu Trabzon)
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon, 15’inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Afjet Afyonspor’u 4-1 mağlup etti.
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