Trabzon ‘Newton’ dedi

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 06:00

Trabzonspor’da Eddie Newton dönemi dün resmen başladı. Bordo-Mavili yönetim, yaptığı toplantıda, Newton’ın yeni sezonda Trabzonspor’un teknik direktörü olmasına karar verdi.

48 yaşındaki çalıştırıcı, geçen ocak ayında Bordo-Mavili takımda antrenör olarak göreve başlamıştı. Hüseyin Çimşir ile yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor’un gündemine Abdullah Avcı, Şota ve Samet Aybaba gelmişti.

Karadeniz ekibi, Avcı ile yaptığı temaslarda anlaşma sağlayamayınca rotasını Newton’a çevirdi. İngiliz hoca, Süper Lig’deki Kayseri galibiyeti ve Aytemiz Alanya’yı mağlup edilip Türkiye Kupası’nın kazanılmasındaki performansıyla yönetimden geçer not aldı. Newton, dünkü yönetim toplantısı sonrası Bordo-Mavili takımın 1 numarası oldu.

YILDIZLARIN YARDIMCISI

Kariyerinde ilk kez teknik direktörlük görevine soyunacak Newton, özellikle İngiliz ekibi Chelsea’de önemli ismlerin antrenörlüğünü üstlendi. 48 yaşındaki çalıştırıcı, Chelsea’de dünyaca ünlü teknik adamlar Ancelotti, Mourinho, Sarri, Di Matteo, Hiddink ve Andre Villas Boas’la çalışıp deneyim kazandı.