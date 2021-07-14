Trabzon'a Hizmet Ödülü Özkan Sümer'in

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 21:38

Trabzon’a emeği geçen kişilere verilen Trabzon’a Hizmet Ödülü’nün bu yılki töreni Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ödül töreninde konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Özkan Sümer'in Trabzon'un çok önemli bir değeri olduğunu belirtti.

Ekrem İmamoğlu, Faruk Özak, Şenol Güneş ve Ergun Gürsoy'un video mesaj yoluyla katıldığı törende, Ortahisar belediye başkanı Ahmet Metin Genç, Erdal Atalay gibi konuklar birer konuşma yaptı. Sümer'in 7 dakikalık kısa bir video gösterimi de yapıldı. Sümer'e verilen hizmet ödülünü abisi Rasim Sümer'e Ahmet Metin Genç takdim etti.

Özkan Sümer'in hayatını kaleme alan Hasan Al, törende yaptığı konuşmada yaptığı kitap çalışması ile ilgili bilgi verdi. Al, "Trabzon Vakfı'na duyarlılığından dolayı teşekkür ederim. Özkan Sümer için ne yapsak azdır. Sümer'i en iyi tanıyan insanlardan biri olarak hayatını kitaplaştırmak benim için görev.

Altı aydır çalışıyorum. Ailesi tüm bilgi ve dokümanları verdi. Güvenlerinden dolayı teşekkür ederim. Sona doğru yaklaştım. Anılar bir tarafa; Sümer'in kulüpler üzerine, teknik adamlar üzerine, futbolcular üzerine, taraftar üzerine, eğitim ve altyapı üzerine söylemleri çok önemli.

Bunların Türk futbolunun geleceğine ışık tutacağına inanıyorum. Diğer bir ifadeyle Özkan Sümer'in Trabzonspor üzerine manifestosunu kaleme alıyorum" dedi.