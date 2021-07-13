Son dakika... U-19 Gelişim Ligi finalinde Galatasaray'ı mağlup eden Trabzonspor şampiyon oldu!

Son dakika... U19 Gelişim Ligi finalinde Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Trabzonspor, şampiyon oldu.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2021 Salı, 23:02
Son dakika... U-19 Gelişim Ligi finalinde Galatasaray'ı mağlup eden Trabzonspor şampiyon oldu!
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Süper Lig U19 Finali'nde Galatasaray ile Trabzonspor, Antalya'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını Trabzonspor, 17'nci dakikada Emir Yazıcı'nın attığı gol ile 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 2'nci yarısında gol sesi çıkmayınca Trabzonspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Mücadelenin bitiş düdüğünün çalınmasının ardından bordo-mavili oyuncular, büyük sevinç yaşadı.



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