Son dakika... U-19 Gelişim Ligi finalinde Galatasaray'ı mağlup eden Trabzonspor şampiyon oldu!

13 Temmuz 2021 Salı, 23:02

Süper Lig U19 Finali'nde Galatasaray ile Trabzonspor, Antalya'da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını Trabzonspor, 17'nci dakikada Emir Yazıcı'nın attığı gol ile 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 2'nci yarısında gol sesi çıkmayınca Trabzonspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak şampiyon oldu.

Mücadelenin bitiş düdüğünün çalınmasının ardından bordo-mavili oyuncular, büyük sevinç yaşadı.



